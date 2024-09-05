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Главный тренер "Крыльев Советов" Осинькин подтвердил переход Сергеева в самарский клуб

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Форвард "Зенита" Иван Сергеев продолжит карьеру в "Крыльях Советов".
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщил наставник самарской команды Игорь Осинькин. Специалист отметил, что это будет полноценный трансфер, а не аренда.

Ранее была информация, что Сергеев покинет "Зенит" в случае перехода в петербургский клуб нападающего "Спартака" Александра Соболева.

Сергеев выступал за "Крылья Советов" в 2020-21 годах, после чего перебрался в клуб с берегов Невы. В прошлом сезоне форвард выходил на поле в 39 матчах, отметился 11 забитыми мячами и 5 ассистами на партнеров.

"Крылья Советов" в 8-м туре РПЛ на выезде сыграют против "Рубина", встреча пройдет 13 сентября.

Источник: "Р-Спорт"

Игорь Осинькин Иван Сергеев Крылья Советов Зенит Российские трансферы
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