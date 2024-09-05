Об этом сообщил наставник самарской команды Игорь Осинькин. Специалист отметил, что это будет полноценный трансфер, а не аренда.
Ранее была информация, что Сергеев покинет "Зенит" в случае перехода в петербургский клуб нападающего "Спартака" Александра Соболева.
Сергеев выступал за "Крылья Советов" в 2020-21 годах, после чего перебрался в клуб с берегов Невы. В прошлом сезоне форвард выходил на поле в 39 матчах, отметился 11 забитыми мячами и 5 ассистами на партнеров.
"Крылья Советов" в 8-м туре РПЛ на выезде сыграют против "Рубина", встреча пройдет 13 сентября.
Источник: "Р-Спорт"
Главный тренер "Крыльев Советов" Осинькин подтвердил переход Сергеева в самарский клуб
Форвард "Зенита" Иван Сергеев продолжит карьеру в "Крыльях Советов".
Фото: ФК "Зенит"