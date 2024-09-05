Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Азербайджан
1 - 3 1 3
Швеция2 тайм
Шотландия
21:45
ПольшаНе начат
Сербия
21:45
ИспанияНе начат
Дания
21:45
ШвейцарияНе начат
Северная Ирландия
21:45
ЛюксембургНе начат
Сан-Марино
21:45
ЛихтенштейнНе начат
Португалия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
БолгарияНе начат
Эстония
21:45
СловакияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Вьетнам
0 - 3 0 3
РоссияЗавершен

Трансфер Мангаша в "Спартак" может сорваться из-за видео, на котором игрок примеряет женское платье

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Трансфер португальского защитника Рикарду Мангаша в московский "Спартак" находится под угрозой срыва из-за резонансного видеоролика.
Фото: Getty Images
В TikTok нашли юмористический ролик, на котором, как утверждается, Мангаш ради шутки надел женское платье, каблуки и позировал с дамской сумочкой.

Фото можно посмотреть по этой ссылке

Общественники осудили такое поведение португальца, которого хотят приобрести красно-белые, в его действиях усматривают пропаганду запрещенных в РФ организаций. По информации Telegram-канала Mash, Следственный комитет и Генеральная прокуратура проверят ролик. В клубе никак не комментируют ситуацию.

Агент португальского защитника сообщил, что все детали трансфера согласованы, игрок должен прилететь в Москву уже на этих выходных. По информации СМИ, сумма трансфера составит 2 миллиона евро.

Источник: Telegram-канал Mash

Спартак Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится