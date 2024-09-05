В TikTok нашли юмористический ролик, на котором, как утверждается, Мангаш ради шутки надел женское платье, каблуки и позировал с дамской сумочкой.
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Общественники осудили такое поведение португальца, которого хотят приобрести красно-белые, в его действиях усматривают пропаганду запрещенных в РФ организаций. По информации Telegram-канала Mash, Следственный комитет и Генеральная прокуратура проверят ролик. В клубе никак не комментируют ситуацию.
Агент португальского защитника сообщил, что все детали трансфера согласованы, игрок должен прилететь в Москву уже на этих выходных. По информации СМИ, сумма трансфера составит 2 миллиона евро.
Источник: Telegram-канал Mash
Трансфер Мангаша в "Спартак" может сорваться из-за видео, на котором игрок примеряет женское платье
Трансфер португальского защитника Рикарду Мангаша в московский "Спартак" находится под угрозой срыва из-за резонансного видеоролика.
Фото: Getty Images