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Товарищеские матчи. Сборные

Вьетнам
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РоссияЗавершен

В РФС прокомментировали возможность отмены матча между Россией и Таиландом

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов прокомментировал возможность отмены товарищеского матча между сборными России и Таиланда.
Фото: РФС
"Матч с Таиландом думаю, не будет отменен. Условия этого матча для нас непривычные. Нам бы хотелось играть в более комфортных европейских условиях", - передаёт слова Митрофанова "Матч ТВ".

Товарищеский матч между сборными России и Таиланда запланирован на 7 сентября. Игра состоится в Ханое, столице Вьетнама. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:00 по московскому времени. Ранее появилась информация, что, согласно прогнозам синоптиков, в это время ожидается сильный шторм.

Сборная России Сборная Таиланда Максим Митрофанов РФС
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