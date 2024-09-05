"Матч с Таиландом думаю, не будет отменен. Условия этого матча для нас непривычные. Нам бы хотелось играть в более комфортных европейских условиях", - передаёт слова Митрофанова "Матч ТВ".
Товарищеский матч между сборными России и Таиланда запланирован на 7 сентября. Игра состоится в Ханое, столице Вьетнама. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:00 по московскому времени. Ранее появилась информация, что, согласно прогнозам синоптиков, в это время ожидается сильный шторм.
В РФС прокомментировали возможность отмены матча между Россией и Таиландом
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов прокомментировал возможность отмены товарищеского матча между сборными России и Таиланда.
Фото: РФС