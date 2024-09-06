"Лично я против лимитных ограничений, особенно в основном составе, особенно на поле, особенно для клубов РПЛ. Я не поддерживаю эти ограничения и в Первой лиге тоже. Футболист должен играть на поле, только если он достоин этого и конкурентоспособен", - цитирует Митрофанова Metaratings.
В сезоне-2024/25 чемпионата России по футболу действует лимит на легионеров, согласно которому на поле в составе одной команды одновременно могут находиться не более 8 иностранных футболистов. Для включения в заявку на сезон футбольные клубы могут включить максимум 13 легионеров. Ранее допускалось включение в заявку максимум 8 иностранцев и минимум 17 россиян.
В руководстве РФС выступили против лимита
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов поделился своим мнением о лимите на количество молодых игроков в составе команд.
Фото: Денис Бушковский / "Матч ТВ"