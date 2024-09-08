"Интерес от "Зенита" был зимой, это правда, но сейчас мне об интересе к Фидальго из России ничего неизвестно", - цитирует агента "Евро-футбол.ру".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что петербургский "Зенит" сделал предложение мексиканскому клубу "Америка" в размере 13 миллионов долларов за центрального полузащитника Альваро Фидальго.
27-летний испанский хавбек выступает за "Америку" с лета 2021 года. Его контракт с клубом истекает в конце июня 2026 года. Transfermarkt оценивает текущую стоимость игрока в 8 миллионов евро.
Агент Фидальго: интерес от "Зенита" был зимой, сейчас мне ничего неизвестно
Агент Серхио Визуете, представляющий интересы хавбека "Америки" Альваро Фидальго, прокомментировал возможный переход игрока в "Зенит".
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