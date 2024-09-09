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Тикнизян: в "Локомотиве" между собой мы договорились, что будем смотреть на таблицу только в мае

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Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян поделился поделился планами команды на сезон.
Фото: ФК "Локомотив"
"В команде между собой мы договорились, что будем смотреть на таблицу только в мае. Сегодня мы идём от игры к игре. Не думаем, что будет завтра. Про ментальную составляющую и про борьбу за чемпионство соглашусь с нашим главным тренером, который перед началом сезона сказал, что мы здесь не для участия, а чтобы бороться. Выводы и итоги будем делать в мае", - заявил Тикнизян.

Московский "Локомотив" занимает 3-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги после 7-ми туров. В активе подопечных Михаила Галактионова 15 набранных очков. Столько же - в активе занимающего 2-е место "Краснодара". Лидер чемпионата России "Зенит" опережает ближайших преследователей на 2 очка.

В первом матче после перерыва на игры сборных "Локомотив" сыграет на выезде с "Оренбургом". Игра состоится в субботу, 14-го сентября. "Краснодар" в рамках 8-го тура РПЛ примет на своем поле "Ростов", а "Зенит" сыграет против ЦСКА в Москве.

Источник: Metaratings

Наир Тикнизян Локомотив
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