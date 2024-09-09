"В футболе всякое бывает. Он не первый и не последний, кто поиграет и за "Спартак", и за "Зенит". Каждый сам решает: нормально это или нет. У меня есть свое мнение, но я не буду им делиться", - цитирует Классена "СЭ".
Напомним, что Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" этим летом - сообщалось, что петербуржцы заплатили за нападающего 10 миллионов евро.
В текущем сезоне форвард провел за красно-белых во всех турнирах один матч, а позже был отстранен от тренировок с основной командой. В СМИ появилась информация, что нападающий заявил Деяну Станковичу о желании перейти в петербургский "Зенит".
В прошлом сезоне Соболев отметился 10-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами в 34-х встречах во всех турнирах.
Классен - о Соболеве: он не первый и не последний, кто поиграет и за "Спартак", и за "Зенит"
Фото: ФК "Зенит"