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Классен - о Соболеве: он не первый и не последний, кто поиграет и за "Спартак", и за "Зенит"

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Экс-игрок "Спартака" Леон Классен высказался о переходе Александра Соболева в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"В футболе всякое бывает. Он не первый и не последний, кто поиграет и за "Спартак", и за "Зенит". Каждый сам решает: нормально это или нет. У меня есть свое мнение, но я не буду им делиться", - цитирует Классена "СЭ".

Напомним, что Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" этим летом - сообщалось, что петербуржцы заплатили за нападающего 10 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провел за красно-белых во всех турнирах один матч, а позже был отстранен от тренировок с основной командой. В СМИ появилась информация, что нападающий заявил Деяну Станковичу о желании перейти в петербургский "Зенит".

В прошлом сезоне Соболев отметился 10-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами в 34-х встречах во всех турнирах.

Леон Классен Спартак Зенит Александр Соболев
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