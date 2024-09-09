"Самое главное, что Осинькина все равно надо оставлять. Это курица, которая несет золотые яйца. Он ни на кого не похож в нашем футболе. И за такого тренера надо держаться двумя руками. Если в Самаре начались какие-то разговоры, что надо на кого-то менять, то они идиоты. Если они это сделают, они идиоты, которые ничего не понимают в футболе", - цитирует Орлова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство самарских "Крыльев Советов" может отправить в отставку с поста главного тренера Игоря Осинькина. После 7-ми сыгранных туров самарцы располагаются на десятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе шесть набранных очков.
В следующем туре команда Игоря Осинькина примет на своем поле казанский "Рубин", который на данный момент занимает 8-е место в турнирной таблице с 10-ю очками в своем активе. Встреча состоится в пятницу, 13-го сентября, стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени.
Орлов: если в "Крыльях Советов" начались какие-то разговоры, что надо менять Осинькина, то они идиоты
Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о работе Игоря Осинькина в "Крыльях Советов".
Фото: "Чемпионат"