По информации источника, переход нападающего "Краснодара" Джона Кордобы в московский "Спартак" сорвался по причине отказа игрока. Красно-белые предлагали игроку зарплату в 4 миллиона евро за сезон, а также 1 миллион в качестве бонусных выплат. Форвард хотел получать единовременно 5 миллионов.
В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах шесть матчей и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 14 миллионов евро, контракт игрока с южанами рассчитан до конца текущего сезона.
После 7-ми сыгранных туров команда Мурада Мусаева располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 15 набранных очков. Красно-белые занимают четвертое место с 14-ю набранными очками.
Сообщалось, что красно-белые готовы заплатить за Кордобу 16 миллионов евро.
Источник: "СЭ".
"СЭ": Кордоба отказался от перехода в "Спартак"
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба отказался от перехода в московский "Спартак".
Фото: ФК "Краснодар"