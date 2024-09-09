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"СЭ": Кордоба отказался от перехода в "Спартак"

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Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба отказался от перехода в московский "Спартак".
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, переход нападающего "Краснодара" Джона Кордобы в московский "Спартак" сорвался по причине отказа игрока. Красно-белые предлагали игроку зарплату в 4 миллиона евро за сезон, а также 1 миллион в качестве бонусных выплат. Форвард хотел получать единовременно 5 миллионов.

В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах шесть матчей и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 14 миллионов евро, контракт игрока с южанами рассчитан до конца текущего сезона.

После 7-ми сыгранных туров команда Мурада Мусаева располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 15 набранных очков. Красно-белые занимают четвертое место с 14-ю набранными очками.

Сообщалось, что красно-белые готовы заплатить за Кордобу 16 миллионов евро.

Источник: "СЭ".

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