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Силкин: "Динамо" неправильно попрощалось с Шуниным

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Экс-наставник "Динамо" Сергей Силкин высказался об уходе вратаря Антона Шунина из столичной команды.
Фото: ФК "Динамо"
Напомним, воспитанник "Динамо" покинул команду в конце прошлого сезона в связи с истечением срока трудового договора. Московский клуб не стал предлагать голкиперу новое соглашение. Сейчас Шунин находится в статусе свободного агента.

- Ну, конечно, это неправильно. Все-таки надо было человеку объяснить и дать понять, что не хотите продлевать контракт. Человек много игр сыграл, претендовал на рекорды. С игроками надо нормально общаться и прощаться, - цитирует Силкина "РБ Спорт".

37-летний Шунин в прошлом сезоне выходил на поле в составе "Динамо" в 15 матчах и пропустил 20 голов. Бело-голубые до последнего тура боролись за золотые медали, однако в итоге финишировали на третьей строчке в таблице чемпионата.

Шунин ранее заявил, что ведет переговоры с одним из клубов Саудовской Аравии.

Сергей Силкин Шунин Антон Динамо
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