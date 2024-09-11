Напомним, воспитанник "Динамо" покинул команду в конце прошлого сезона в связи с истечением срока трудового договора. Московский клуб не стал предлагать голкиперу новое соглашение. Сейчас Шунин находится в статусе свободного агента.
- Ну, конечно, это неправильно. Все-таки надо было человеку объяснить и дать понять, что не хотите продлевать контракт. Человек много игр сыграл, претендовал на рекорды. С игроками надо нормально общаться и прощаться, - цитирует Силкина "РБ Спорт".
37-летний Шунин в прошлом сезоне выходил на поле в составе "Динамо" в 15 матчах и пропустил 20 голов. Бело-голубые до последнего тура боролись за золотые медали, однако в итоге финишировали на третьей строчке в таблице чемпионата.
Шунин ранее заявил, что ведет переговоры с одним из клубов Саудовской Аравии.
Силкин: "Динамо" неправильно попрощалось с Шуниным
Экс-наставник "Динамо" Сергей Силкин высказался об уходе вратаря Антона Шунина из столичной команды.
Фото: ФК "Динамо"