"Хотели бы организовать для него прощальную игру. Он с детства был в "Динамо", он легенда "Динамо", был верен клубу в самые трудные моменты для клубной истории. Он может в любой момент позвонить и сказать: "Павел Константинович, я принимаю ваше предложение", - сказал Пивоваров.
Антон Шунин является воспитанником московского "Динамо" и провел в системе клуба больше 30 лет, за основную команду динамовец провел 17 сезонов, его дебют состоялся в 2007 году. С этого времени Шунин принял участие в 366 играх, став вторым игроком бело-голубых по количеству сыгранных матчей после защитника Александра Новикова. В 125 встречах голкипер сохранял свои ворота в неприкосновенности (второй результат в истории клуба). В составе "Динамо" он трижды становился бронзовым призёром чемпионата России, дважды доходил до финала Кубка.
В июле этого года московское "Динамо" объявило об уходе 37-летнего Антона Шунина. В настоящее время экс-динамовец находится на рынке свободных агентов.
Источник: "Советский спорт"
Пивоваров: хотели бы организовать для Шунина прощальную игру, он легенда "Динамо"
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о бывшем вратаре бело-голубых Антоне Шунине.
Фото: ФК "Динамо"