"Один раз столкнулся с расизмом в России. Это было в Самаре. Болельщики начали кричать, чтобы я вернулся на родину и оскорбляли меня. Но я совершенно не расстроился. Своей игрой за "Спартак" я заставил фанатов полюбить меня", - сказал Веллитон.
Веллитон выступал за красно-еблых с 2007 по 2014 год. В начале своей карьеры в московском клубе болельщики на матче в Самаре вывесили оскорбительный баннер о бразильце. В составе "Спартака" нападающий трижды завоёвывал серебряные медали РПЛ, в 2009 и 2010 годах Веллитон становился лучшим бомбардиром чемпионата России.
Бразильский форвард прилетел в Москву для участия в выставочном матче звёзд "Спартака", 37-летний Веллитон будет играть в составе команды Романцева против команды Станковича. Недавно бразилец пожалел, что сделал паузы в своей карьере игрока и заявил, что готов продолжать играть в футбол.
Источник: "Матч ТВ"
Экс-спартаковец Веллитон: один раз столкнулся с расизмом в России. Болельщики начали кричать, чтобы я вернулся на родину
Бывший бразильский нападающий "Спартака" Веллитон рассказал, как столкнулся с единственном случаем расизма на матче в чемпионате России.
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