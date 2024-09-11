- Переезд в Европу возможен в ближайшем будущем? Мы и сейчас могли переехать – в аренду, но "Спартак" категорически отказался отпускать Литвинова. Да и мы с Русланом выработали девиз: "Не дергаемся, все встанет на свои места". Это Турция? Какая Турция? Средний клуб топовой европейской лиги.
Руслан Литвинов, играющий на позиции опорного полузащитника, выступает за основную команду "Спартака" с сентября 2021 года. Игрок является воспитанником академии красно-белых. Контракт 23-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне хавбек провел за столичную команду 5 матчей в РПЛ и 2 игры в Кубке России и не отличился результативными действиями. Всего в активе Литвинова 5+6 по системе гол плюс пас в 106 матчах за "Спартак".
Источник: Sports.ru
Агент: летом Литвинов мог уйти в аренду в европейский клуб, но "Спартак" категорически отказался его отпускать
Агент хавбека "Спартака" Руслана Литвинова Герман Ткаченко рассказал, что его клиент летом мог перебраться в Европу.
Фото: Чемпионат.com