"Сейчас команда находится на ходу, но впереди тяжелые игры. На мой взгляд, на данный момент самым сильным игроком является Барко. Очень полезное приобретение. Мне кажется, он отлично влился в коллектив", - приводит слова Аленичева ТАСС.
Московский "Спартак" этим летом приобрёл аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко у команды "Ривер Плейт". По информации СМИ, сумма компенсации за переход 25-летнего футболиста составила 14 млн евро. Соглашение между клубом и игроком рассчитано до 30 июня 2027 года.
В текущем сезоне хавбек за красно-белых принял участие в 8 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
Аленичев - об игроке "Спартака" Барко: очень полезное приобретение
Бывший игрок и тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился своим мнением об аргентинском полузащитнике красно-белых Эсекьеле Барко.
Фото: ФК "Спартак"