"Не сказал бы, что он чем-то отличался от своих партнеров. ЦСКА лучше вели единоборства, из-за чего Александр как-то особенно себя не проявил. Думаю, что он пока не готов функционально к новому футболу. Мне кажется, был расчет больше на эмоции, ведь он бывший игрок "Спартака" и имеет свои счеты с ЦСКА. С Рошей, например, у него не раз были стычки", - приводит слова Алдонина "СЭ".
Александр Соболев вышел в стартовом составе петербургского "Зенита" на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с московским ЦСКА. Результативными действиями форвард, для которого этот матч стал первым в официальном турнире в составе петербургского клуба, не отметился. Нападающий был заменён на 60-й минуте на полузащитника Александра Ерохина.
Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0. Победный гол в составе "Зенита" на 43-й минуте забил аргентинский новобранец петербургского клуба нападающий Лусиано Гонду.
Алдонин - об участии Соболева в матче с ЦСКА: расчет был на эмоции, ведь он бывший игрок "Спартака"
Бывший игрок сборной России по футболу Евгений Алдонин прокомментировал игру нападающего петербургского "Зенита" Александра Соболева в матче 8-го тура РПЛ с московским ЦСКА.
Фото: Дмитрий Челяпин / "Матч ТВ"