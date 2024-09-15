"Этот чёрт Абаскаль просто закопал Джикию! Закопал Промокашка. Теперь Джикии надо снова доказывать, что это тот самый Джикия, который был в "Спартаке" в лучшие годы. Если бы не Абаскаль, то Джикия до сих пор был в "Спартаке". Но руководство клуба допустило, чтобы Абаскаль развлекался над футболистами", - заявил Овчинников.
Георгий Джикия покинул московский "Спартак" по истечении срока действия контракта летом 2024-го года. В последние дни трансферного окна бывший капитан красно-белых в статусе свободного агента подписал контракт с подмосковными "Химками". Георгий Джикия потерял место в стартовом составе "Спартака", когда клубом руководил испанский тренер Гильермо Абаскаль.
В сезоне 2023/24 на счету Джикии лишь 8 появлений на поле в матчах РПЛ. Еще 4 игры центральный защитник провел за "Спартак" в Кубке России. Гильермо Абаскаль был уволен из "Спартака" в апреле 2024-го года, а его место в статусе исполняющего обязанности занял босниец Владимир Слишкович. С нового сезона "Спартаком" руководит сербский тренер Деян Станкович.
Источник: Legalbet
Валерий Овчинников: черт Абаскаль просто закопал Джикию. Руководство "Спартака" допустило, что тренер развлекался
Экс-наставник нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников прокомментировал переход экс-капитана "Спартака" Георгия Джикии в подмосковные "Химки".
Фото: "Чемпионат"