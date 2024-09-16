"Если говорить про игру и результаты команды, то эти вопросы лучше задавать главному тренеру. Кредит доверия? Артига только летом принял команду, под его требования формировался состав все трансферное окно. "Химки" не собираются менять тренера. Надеюсь, Франк себя еще покажет", - приводит слова Садыгова "СЭ".
Испанский специалист Франк Артига возглавил подмосковные "Химки" 28 июня 2024 года. Контракт 48-летнего тренера с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.
После восьми туров "Химки", набрав 6 очков, занимают четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. Ниже расположены только воронежский "Факел" и грозненский "Ахмат", которые уже сменили главного тренера. В Кубке России "Химки" за три матча на групповом этапе Пути РПЛ набрали 3 очка и занимают третье место в группе В.
Туфан Садыгов сделал заявление о возможной смене главного тренера в "Химках"
Инвестор "Химок" Туфан Садыгов поделился своим мнением о работе главного тренера подмосковного клуба Франка Артиги.
Фото: ФК "Химки"