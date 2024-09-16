"У Леши самое главное — отношение к делу. Он режимит, правильно подходит к футболу, опасается всех дифирамб. Парень хочет заниматься только футболом. Сон, еда, массаж, отдых, тренировка — все, ничего лишнего в голове нет. Пока парень привыкает. Его качества мы видели, понимали, что у него сильная голова", - приводит слова Шпинева "СЭ".
Алексей Батраков вступает за московский "Локомотив". В сезоне-2024/25 19-летний полузащитник принял участие в восьми матчах чемпионата России, в которых забил пять голов и отдал пять голевых передач. По системе "гол+пас" воспитанник академии "железнодорожников" с 10 очками лидирует среди всех игроков лиги.
Действующее соглашение между игроком и московским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. По состоянию на 4 июня интернет-портал Transfermarkt оценивал рыночную стоимость Алексея Батракова в 700 тыс. евро.
Агент Батракова заявил, что игрок опасается дифирамб и хочет заниматься только футболом
Вадим Шпинев, агент полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова, прокомментировал выступление своего клиента в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"