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Вратарь Одоевский: из "Зенита" в "Ростов" переходил с надеждой хорошо поработать

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Вратарь "Ростова" Даниил Одоевский прокомментировал свой переход на правах аренды из петербургского "Зенита" в команду Валерия Карпина.
Фото: ФК "Зенит"
"Переходил с надеждой хорошо поработать, потренироваться, пытаться доказывать. Очень приятно, что шанс есть. Много ли было предложений? Честно скажу, что не знаю вообще ничего. Я сказал агенту: "Вы тут разбирайтесь, мне главное — постараться играть". Начал развиваться, работать с "Зенитом". А потом случилось так, как случилось", - приводит слова Одоевского "РБ Спорт".

Вратарь петербургского "Зенита" Даниил Одоевский в июле 2024 года был арендован "Ростовом" до конца текущего сезона. В составе "Ростова" 21-летний голкипер успел провести в обоих турнирах в общей сложности 5 матчей, в которых пропустил 7 голов. При этом 1 матч вратарь завершил без пропущенных голов.

Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Даниила Одоевского составляет 500 тыс. евро. Его действующее соглашение с "Зенитом" до 30 июня 2027 года.

Даниил Одоевский Ростов Зенит
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