Встреча прошла во вторник и завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:0. Автором первого мяча стал Мантуан, ассистентом ему выступил новичок "Зенита" Александр Соболев.
- Хорошая очень игра. Начали чуть медленнее, но потом набрали привычные скорости. Самое главное, что одержали победу. Мы на правильном пути. Все новички пришлись ко двору. Это видно и по их участию в голевых моментах. И Лусиано, и Соболев отмечаются результативными действиями, - передает слова футболиста "Зенита" "Матч ТВ".
Петербургский клуб набрал 10 очков и лидирует в своей группе Кубка России. В чемпионате России клуб с берегов Невы также является лидером, набрав в восьми турах 20 очков.
Следующим соперником "Зенита" в РПЛ станет "Факел", матч запланирован на 21 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Мантуан в нынешнем сезоне провел за "Зенит" 12 матчей во всех турнирах, забил один гол и один раз ассистировал партнеру. Контракт вингера с "Зенитом" рассчитан до 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 2,5 млн евро.
Футболист "Зенита" Мантуан: самое главное, что обыграли "Рубин". Мы на правильном пути
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Фото: ФК "Зенит"