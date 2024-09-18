Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
2 - 0 2 0
ФакелЗавершен
ЦСКА
0 - 0 0 0
Краснодар1 тайм
Ростов
0 - 1 0 1
Оренбург1 тайм
Динамо Мх
21:15
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Болонья
19:45
ШахтерНе начат
Спарта
19:45
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Брюгге
22:00
Боруссия ДНе начат
Селтик
22:00
СлованНе начат
Манчестер Сити
22:00
ИнтерНе начат
ПСЖ
22:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
20:00
ХетафеНе начат

Кирьяков - о нецензурных скандированиях в адрес Соболева: он знал, куда идет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал оскорбления в адрес форварда "Зенита" Александра Соболева со стороны болельщиков петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, вчера "Зенит" на своем поле обыграл "Рубин" в Кубке России, забив два безответных мяча. Соболев начал матч в стартовом составе и отметился одной голевой передачей.

Во время матча болельщики сине-бело-голубых скандировали в адрес Соболева оскорбительные кричалки и освистали бывшего футболиста "Спартака".

- Соболев знал, куда он идёт. Предполагал, как к нему могут относиться. Несмотря на это отношение, ему надо проявлять характер, не обращать внимания, работать. Симпатию завоевать можно только своей игрой и голами. Нужно показывать всё в матчах, доказывать борьбой, приносить команде пользу, - передает слова Кирьякова Legalbet.

Соболев стал игроком "Зенита" в летнее трансферное окно, перейдя из столичного "Спартака". Трудовой договор 27-летнего игрока с клубом с берегов Невы рассчитан до 2027 года.

Сергей Кирьяков Александр Соболев Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится