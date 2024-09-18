Напомним, вчера "Зенит" на своем поле обыграл "Рубин" в Кубке России, забив два безответных мяча. Соболев начал матч в стартовом составе и отметился одной голевой передачей.
Во время матча болельщики сине-бело-голубых скандировали в адрес Соболева оскорбительные кричалки и освистали бывшего футболиста "Спартака".
- Соболев знал, куда он идёт. Предполагал, как к нему могут относиться. Несмотря на это отношение, ему надо проявлять характер, не обращать внимания, работать. Симпатию завоевать можно только своей игрой и голами. Нужно показывать всё в матчах, доказывать борьбой, приносить команде пользу, - передает слова Кирьякова Legalbet.
Соболев стал игроком "Зенита" в летнее трансферное окно, перейдя из столичного "Спартака". Трудовой договор 27-летнего игрока с клубом с берегов Невы рассчитан до 2027 года.
Кирьяков - о нецензурных скандированиях в адрес Соболева: он знал, куда идет
Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал оскорбления в адрес форварда "Зенита" Александра Соболева со стороны болельщиков петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"