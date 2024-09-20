"Я не думаю, что у "Зенита" состав уровнем выше нашего. Нам нужно сосредотачиваться на том, что говорит наш тренер. Поверьте мне, если у нас будет получаться делать на поле то, что говорит нам тренер, каждому сопернику будет очень сложно с нами играть. Для меня "Спартак" и "Зенит" - это команды одного уровня по составу, но мы можем быть лучше их, если будем качественно выполнять задания тренера", - сказал Абена.
Защитник сборной Суринама 29-летний Миенти Абена перешел в московский "Спартак" из венгерского "Ференцвароша" в августе, с игроком подписали контракт до июня 2026 года, за красно-белых футболист сыграл по два матча в РПЛ и Кубке России. Трансферная стоимость Абены оценивается в 1 миллион евро, по данным портала Transfermarkt, за него московский клуб заплатил 1,2 миллиона евро.
После восьми туров "Спартак" идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, команда Деяна Станковича набрала 15 очков. Следующую игру спартаковцы проведут дома против московского "Динамо". Дерби состоится в это воскресенье, 22 сентября, начало - в 16:30 по московскому времени.
Источник: "Чемпионат"
Новичок "Спартака" Абена: не думаю, что у "Зенита" состав уровнем выше нашего
Новичок "Спартака" центральный защитник Миенти Абена сравнил подбор игроков красно-белых с составом петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"