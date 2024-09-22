"Говорят, что Глушенков очень сильно страдает лудоманией. свечку не держал, утверждать ничего не хочу, но говорят, что страдает так, что делает неимоверные вещи. В футбольном сообществе очень сложно утаить шило в мешке", - написал Смирнов в своём телеграм-канале.
Максим Глушенков минувшим летом перешёл из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит". Сине-бело-голубые заплатили за трансфер атакующего полузащитника 6,3 млн евро. В текущем сезоне за новую команду 25-летний футболист принял участие в 8 матчах, в которых забил 9 голов и отдал 1 голевую передачу.
Агент Смирнов: Глушенков страдает лудоманией
Спортивный юрист и футбольный агент Антон Смирнов поделился слухами о наличии у футболиста петербургского "Зенита" Максима Глушенкова зависимости.
Фото: ФК "Зенит"