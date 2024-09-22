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Арсенал ТулаЗавершен

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Ливерпуль
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БорнмутЗавершен
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3 - 1 3 1
ВулверхэмптонЗавершен
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ЭвертонЗавершен
Саутгемптон
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ИпсвичЗавершен
Кристал Пэлас
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Манчестер ЮнайтедЗавершен

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Вальядолид
0 - 0 0 0
Реал СосьедадЗавершен
Осасуна
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Лас-ПальмасЗавершен
Валенсия
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Реал Мадрид
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ЭспаньолЗавершен

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Венеция
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ДженоаЗавершен
Ювентус
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НаполиЗавершен
Лечче
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ПармаЗавершен

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Хайденхайм
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ФрайбургЗавершен
Бохум
2 - 2 2 2
ХольштайнЗавершен
Вердер
0 - 5 0 5
БаварияЗавершен
Унион
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ХоффенхаймЗавершен
Айнтрахт
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Боруссия МЗавершен

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Лилль
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СтрасбургЗавершен
Ренн
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ЛансЗавершен
Реймс
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ПСЖЗавершен

Агент Смирнов: Глушенков страдает лудоманией

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Спортивный юрист и футбольный агент Антон Смирнов поделился слухами о наличии у футболиста петербургского "Зенита" Максима Глушенкова зависимости.
Фото: ФК "Зенит"
"Говорят, что Глушенков очень сильно страдает лудоманией. свечку не держал, утверждать ничего не хочу, но говорят, что страдает так, что делает неимоверные вещи. В футбольном сообществе очень сложно утаить шило в мешке", - написал Смирнов в своём телеграм-канале.

Максим Глушенков минувшим летом перешёл из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит". Сине-бело-голубые заплатили за трансфер атакующего полузащитника 6,3 млн евро. В текущем сезоне за новую команду 25-летний футболист принял участие в 8 матчах, в которых забил 9 голов и отдал 1 голевую передачу.

Антон Смирнов Максим Глушенков Зенит
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