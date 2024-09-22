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"Играет мало россиян". Александр Тарханов заявил о деградации отечественного футбола

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Футбольный тренер Александр Тарханов заявил о деградации российского футбола из-за большого количества иностранных футболистов в наших командах.
Фото: Getty Images
"Наш футбол деградирует — играет мало россиян. В этом плане мы сейчас действительно уступаем другим — посмотрите на количество иностранцев в "Краснодаре" — там 8 легионеров, в "Спартаке" еще более-менее, а в "Зените" тоже играют преимущественно не наши футболисты. Если вспомните наши победы в еврокубках, то там играли русские ребята и все было нормально", - приводит слова Тарханова "РБ Спорт".

В 2005 году московский ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА, обыграв в финальном матче португальский "Спортинг" со счётом 3:1. За "армейцев" голы забили Алексей Березуцкий, Юрий Жирков, Вагнер Лав.

В 2008 году петербургский "Зенит" стал обладателем Кубка УЕФА, обыграв в финальном матче шотландский "Рейнджерс" со счётом 2:0. За "Зенит" голы забили Игорь Денисов и Константин Зырянов. Кроме того, сине-бело-голубые смогли выиграть у "Манчестер Юнайтед" 2:1 в матче за Суперкубок УЕФА (у петербуржцев отметились Павел Погребняк и Данни).

Александр Тарханов
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