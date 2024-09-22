Ранее стало известно, что 37-летний футболист отстранен от тренировок с основным составом команды по решению тренерского штаба. В своих социальных сетях Глушаков опроверг информацию о конфликте с главным тренером Франком Артигой.
- Глушаков в принципе покидает команду. Сейчас или через несколько дней. Но его в команде не будет, - сказал источник.
Глушаков пополнил состав "Химок" минувшим летом и принял участие в восьми встречах. На матчи с "Акроном" и "Локомотивом" футболист не попадал в заявку команды.
"Химки" в текущем сезоне набрали шесть баллов и занимают 14-е место в таблице РПЛ. Сегодня, 22 сентября, подмосковный клуб на своем поле примет "Оренбург", начало матча запланировано на 14:15 по столичному времени.
Источник: "Матч ТВ"
Источник: Глушаков и "Химки" расторгнут контракт в ближайшее время
Российский полузащитник "Химок" Денис Глушаков в ближайшее время покинет подмосковный клуб.
Фото: ФК "Химки"