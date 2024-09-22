"С чем связана плохая игра Соболева? Его стилистические особенности не очень подходят "Зениту". В команде больше требуют играть в комбинационный футбол. Соболев пока не в своей тарелке. Гонду сильнее Александра, результативность аргентинца говорит сама за себя", - цитирует Хомуху "РБ Спорт".
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро. Нападающий провел за петербуржцев во всех турнирах три матча и отметился одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 9-ти сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 23 набранных очка.
Хомуха: стилистические особенности Соболева не очень подходят "Зениту"
Российский тренер Дмитрий Хомуха высказался об игре нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"