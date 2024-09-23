"Игра смотрелась, было много единоборств, эмоций, спорных эпизодов. Но качественных моментов было всего несколько, и все они были больше связаны с игрой "Динамо". Здесь, фундаментальную роль сыграл Тюкавин, который участвовал во всех этих моментах. Он супер нападающий!", - цитирует Корнеева "СЭ".
Вчера, 22-го сентября, московское "Динамо" сыграло вничью с московским "Спартаком" на выезде в матче 9-го тура Российской Премьер Лиги (2:2). Забитыми мячами отметились: Эсекьель Барко, Манфред Угальде и Константин Тюкавин (дубль). Нападающий бело-голубых сравнял счет в компенсированное время.
Напомним, по итогам сезона-2023/2024 Константин Тюкавин был признан лучшим игроком чемпионата России. После 9-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на 4-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 17 набранных очков.
Корнеев: Тюкавин - супер нападающий, он сыграл фундаментальную роль в матче со "Спартаком"
Российский функционер Игорь Корнеев высказался об игре нападающего "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"