"У Лички традиционная проблема — это опорная зона и защита, идет большой перекос в нападение. А Станкович пока только строит команду. Не может же тренер прийти и сразу дать результат. Конечно, будут осечки. Но у "Спартака" в отличие от "Динамо" есть стратегия развития", - приводит слова Масалитина "РБ Спорт".
Московские "Спартак" и "Динамо" 22 сентября сыграли в матче 9-го тура чемпионата России сезона-2024/25. Встреча завершилась со счётом 2:2. Бело-голубым удалось отыграться на 4-й компенсированной минуте в меньшинстве.
После этой игры "Динамо" набрало 17 очков и расположилось на четвёртой строчке в турнирной таблице, а "Спартак" с 16 очками занимает пятое место.
Масалитин: Станкович пока только строит команду, конечно, будут осечки
Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился своим мнением об игре московских "Спартака" и "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"