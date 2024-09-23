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"СЭ": "Динамо" обратилось в ЭСК РФС с жалобой на вторую желтую карточку Маухуба в матче со "Спартаком"

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Московское "Динамо" подало жалобу на удаление форварда Эль-Мехди Маухуба в матче 9-го тура РПЛ против "Спартака" (2:2).
Фото: официальный сайт "Динамо"
В рамках 9-го тура чемпионата России "Динамо" и "Спартак" сыграли вничью 2:2. Как сообщает "СЭ", московское "Динамо" обратилось в РФС с жалобой на удаление марокканского нападающего Эль-Мехди Маухуба. Напомним, Маухуб вышел на замену на 68-й минуте матча, на 72-й минуте игры арбитр Сергей Иванов показал игроку желтую карточку за разговоры.

Две минуты спустя Эль-Мехди Маухуб был удален с поля за две желтые карточки. Падение форварда "Динамо" в штрафной "Спартака" было расценено главным арбитром встречи как симуляция. В меньшинстве "Динамо" смогло вырвать ничью. Форвард бело-голубых Константин Тюкавин сравнял счет в компенсированное ко второму тайму время.

Динамо Спартак Сергей Иванов Мехди Маухуб
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