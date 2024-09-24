- Если бы я мог взять одного футболиста "Зенита" в "Ростов", то кого бы позвал? Взял бы Александра Ерохина, потому что он может реализовать любой момент, забить в нужное время, - передает слова Сутормина "РБ Спорт".
Сутормин выступает за "Ростов" на правах аренды, права на футболиста принадлежат петербургскому "Зениту". Всего на счету полузащитника 127 матчей за клуб с берегов Невы и 13 забитых мячей.
В текущем сезоне Сутормин провел в РПЛ пять матчей и отметился одной голевой передачей. Трансферная стоимость 30-летнего хавбека оценивается в 1,5 млн евро.
"Ростов" с 12 баллами идет на седьмой строчке в таблице РПЛ. Лидером является "Зенит", набравший 23 очка.
Сутормин: кого бы из игроков "Зенита" позвал в "Ростов"? Ерохина. Он может реализовать любой момент
Футболист "Ростова" Алексей Сутормин рассказал, кого бы из игроков "Зенита" он взял в донскую команду, будь у него такая возможность.
Фото: ФК "Ростов"