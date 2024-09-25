- Наверное, болельщикам это самим интересно — скандировать плохие слова, еще что-то... Что нужно делать Соболеву? Показывать свой лучший футбол, забивать мячи. Поможет ли это? Если будет забивать, как Холанд, то почему нет?
Напомним, центрфорвард Александр Соболев этим летом перебрался из московского "Спартака" в петербургский "Зенит". 27-летний нападающий принял участие в трех матчах за сине-бело-голубых и отметился одной голевой передачей. Фанаты петербургской команды освистывали игрока и скандировали в его сторону оскорбительные кричалки.
Норвежский нападающий Эрлинг Холанд выступает за "Манчестер Сити". На его счету 100 забитых голов и 14 ассистов в 105 играх за английский клуб.
Источник: "Известия"
"Если будет забивать, как Холанд". Жирков рассказал, когда болельщики перестанут освистывать Соболева
Бывший футболист "Зенита" Юрий Жирков высказался о реакции фанатов на трансфер нападающего Александра Соболева из "Спартака" в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"