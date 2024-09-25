Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Владивосток
0 - 0 0 0
ШинникПерерыв
Машук КМВ
16:00
РодинаНе начат
Урал
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Волгарь
18:00
УфаНе начат
Орёл
18:30
СоколНе начат
Луки-Энергия
18:30
БалтикаНе начат
Композит
19:00
НефтехимикНе начат
Химик
19:00
ЧайкаНе начат
КАМАЗ
19:30
ТорпедоНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
АЗ Алкмар
19:45
ЭльфсборгНе начат
Буде-Глимт
19:45
ПортуНе начат
Лудогорец
22:00
СлавияНе начат
Ницца
22:00
Реал СосьедадНе начат
Динамо Киев
22:00
ЛациоНе начат
Мидтьюлланд
22:00
ХоффенхаймНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
ТвентеНе начат
Галатасарай
22:00
ПАОКНе начат
Андерлехт
22:00
ФеренцварошНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Барселона
22:00
ХетафеНе начат

"Если будет забивать, как Холанд". Жирков рассказал, когда болельщики перестанут освистывать Соболева

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист "Зенита" Юрий Жирков высказался о реакции фанатов на трансфер нападающего Александра Соболева из "Спартака" в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
- Наверное, болельщикам это самим интересно — скандировать плохие слова, еще что-то... Что нужно делать Соболеву? Показывать свой лучший футбол, забивать мячи. Поможет ли это? Если будет забивать, как Холанд, то почему нет?

Напомним, центрфорвард Александр Соболев этим летом перебрался из московского "Спартака" в петербургский "Зенит". 27-летний нападающий принял участие в трех матчах за сине-бело-голубых и отметился одной голевой передачей. Фанаты петербургской команды освистывали игрока и скандировали в его сторону оскорбительные кричалки.

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд выступает за "Манчестер Сити". На его счету 100 забитых голов и 14 ассистов в 105 играх за английский клуб.

Источник: "Известия"

Юрий Жирков Александр Соболев Зенит Эрлинг Холанд
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится