Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Владивосток
0 - 0 0 0
ШинникПерерыв
Машук КМВ
16:00
РодинаНе начат
Урал
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Волгарь
18:00
УфаНе начат
Орёл
18:30
СоколНе начат
Луки-Энергия
18:30
БалтикаНе начат
Композит
19:00
НефтехимикНе начат
Химик
19:00
ЧайкаНе начат
КАМАЗ
19:30
ТорпедоНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
АЗ Алкмар
19:45
ЭльфсборгНе начат
Буде-Глимт
19:45
ПортуНе начат
Лудогорец
22:00
СлавияНе начат
Ницца
22:00
Реал СосьедадНе начат
Динамо Киев
22:00
ЛациоНе начат
Мидтьюлланд
22:00
ХоффенхаймНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
ТвентеНе начат
Галатасарай
22:00
ПАОКНе начат
Андерлехт
22:00
ФеренцварошНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Барселона
22:00
ХетафеНе начат

Аршавин: если Караваев будет выпадать после травмы Волкова, его подменит справа в обороне "Зенита" Эракович

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Заместитель генерального директора "Зенита" по развитию игроков Андрей Аршавин высказался по ситуации с позицией правого защитника для сине-бело-голубых после травмы Сергея Волкова.
Фото: ФК "Зенит"
- Искали ли правого защитника после тяжелой травмы Волкова, было ли возможным возвращение Адамова? Я не в курсе. Думаю, все варианты прорабатывались. Но раз этого не произошло, значит, скорее всего, это было невозможно. Есть ли у меня вопросы по позиции правого защитника в "Зените"? Если Караваев не будет выпадать, то всё нормально. В крайнем случае, его может подменить Эракович, - приводит слова Аршавина Sport24.

В июле 2022 года петербургский "Зенит" выкупил в "Краснодаре" за 5 миллионов евро 21-летнего на тот момент правого защитника Сергея Волкова. Футболист сыграл за сине-бело-голубых в 6 матчах во всех турнирах и получил тяжёлую травму - разрыв крестообразной связки, его возвращение в строй ожидается не ранее весны 2025 года.

При этом в июле 2024 года "Зенит" отправил в аренду до конца сезона в грозненский "Ахмат" 24-летнего правого защитника Арсена Адамова.

Зенит Сергей Волков Вячеслав Караваев Страхиня Эракович Андрей Аршавин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится