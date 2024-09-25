- Искали ли правого защитника после тяжелой травмы Волкова, было ли возможным возвращение Адамова? Я не в курсе. Думаю, все варианты прорабатывались. Но раз этого не произошло, значит, скорее всего, это было невозможно. Есть ли у меня вопросы по позиции правого защитника в "Зените"? Если Караваев не будет выпадать, то всё нормально. В крайнем случае, его может подменить Эракович, - приводит слова Аршавина Sport24.
В июле 2022 года петербургский "Зенит" выкупил в "Краснодаре" за 5 миллионов евро 21-летнего на тот момент правого защитника Сергея Волкова. Футболист сыграл за сине-бело-голубых в 6 матчах во всех турнирах и получил тяжёлую травму - разрыв крестообразной связки, его возвращение в строй ожидается не ранее весны 2025 года.
При этом в июле 2024 года "Зенит" отправил в аренду до конца сезона в грозненский "Ахмат" 24-летнего правого защитника Арсена Адамова.
Аршавин: если Караваев будет выпадать после травмы Волкова, его подменит справа в обороне "Зенита" Эракович
Заместитель генерального директора "Зенита" по развитию игроков Андрей Аршавин высказался по ситуации с позицией правого защитника для сине-бело-голубых после травмы Сергея Волкова.
Фото: ФК "Зенит"