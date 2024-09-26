"Батракову до Лоськова пока еще очень далеко. Лоськов – это вообще профессор, он мог сделать на поле все, что угодно. Все умел! Батракову еще учиться и учиться. Сравнивать Батракова с Лоськовым – сейчас просто нереально", - приводит слова Джанашии "Евро-Футбол.Ру".
Алексею Батракову 19 лет. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил 7 голов и отдал 5 голевых передач. Алексей делит звание лучшего бомбардира с Максимом Глушенковым и лидирует по показателю "гол+пас".
Дмитрий Лоськов выступал за московский "Локомотив"в 1997-2007 гг. и в 2010-2013 гг. За это время, будучи капитаном "железнодорожников", он дважды выиграл чемпионат России и трижды страновился обладателем Кубка России.
"Батракову еще учиться и учиться". Джанашия отказался сравнивать Батракова с Лоськовым
Бывший нападающий сборной Грузии по футболу Заза Джанашия отказался сравнивать полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова с легендой московского клуба Дмитрием Лоськовым.
Фото: ФК "Локомотив"