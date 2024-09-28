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Кечинов - о матче "Локомотив" - "Спартак": не могу назвать фаворита, но ожидаю очень зрелищной игры

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Валерий Кечинов, в прошлом игрок столичного "Спартака", высказался перед матчем, в котором красно-белые встретятся с "Локомотивом".
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Я не могу назвать фаворита, но ожидаю очень зрелищной игры, в которой обязательно будут забиты мячи. Потому что обе команды играют в атакующий футбол, в их составах есть интересные исполнители, - передает слова Кечинова "РБ Спорт".

"Локомотив" и "Спартак" встретятся сегодня, 28 сентября на "РЖД-Арене", начало матча - в 16:30 мск.

"Железнодорожники" под руководством Михаила Галактионова набрали в девяти турах 21 балл, клуб идет на третьей строчке в турнирной таблице. "Спартак" Деяна Станковича имеет в своей копилке 16 очков и идет на пятом месте.

Валерий Кечинов
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