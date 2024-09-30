"Я вижу сейчас, что все начинают восхвалять Мусаева после победы над "Зенитом", но это просто караул. Как такое возможно, вы издеваетесь, что ли? Лично я не вижу, что к успехам "Краснодара" причастен Мусаев — там все решают игроки. Есть Кордоба, есть Сперцян и другие легионеры", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Мурад Мусаев возглавил "Краснодар" в марте этого года, сменив на после Владимира Ивича. Ранее российский специалист уже работал в краснодарском клубе.
В 10-м туре чемпионата России "быки" одержали домашнюю победу над петербургским "Зенитом" со счетом 2:0. После 10-ти сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 24 набранных очка.
В текущем сезоне Джон Кордоба провел за южан во всех турнирах 9 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. На счету Эдуарда Сперцяна 5 забитых голов и 2 голевые передачи в 15-ти встречах во всех турнирах.
В 11-м туре Российской Премьер-Лиги команда Мурада Мусаева примет на своем поле подмосковные "Химки".
Мостовой: я не вижу, что к успехам "Краснодара" причастен Мусаев - там все решают Кордоба и Сперцян
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о результатах "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"