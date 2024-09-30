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Мостовой: у меня передач больше, чем у многих волос на голове

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном новом рекорде Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Побьет ли Дзюба рекорд Лоськова? Это что, хоккей? У нас такой системы не было, хотя мы в тот же футбол играли таким же круглым мячом. Почему?то никто не считал. А сейчас "гол+пас"… Мы что, в другой футбол играли?

Почему не считаете у Мостового "гол+пас"? У меня передач больше, чем у многих волос на голове. Но никто ничего не считает. Глупости! Побьет — и побьет, мне какая разница", - цитирует Мостового "Матч ТВ".

На данный момент рекордсменом за всю историю чемпионата России по системе "гол+пас" является бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Лоськов (120+145). В ближайшее время этот рекорд может обновить Артем Дзюба (161+98), для этого нападающему "Акрона" нужно набрать еще семь результативных баллов.

В летнее трансферное окно Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента, подписав контракт до конца текущего сезона. В 4-х матчах во всех турнирах форвард записал на свой счет 1 забитый мяч и 3 результативные передачи.

После 10-ти сыгранных туров тольяттинцы располагаются на 9-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 11-ю набранными очками. В следующем туре "Акрон" сыграет на своем поле с "Пари НН".

Александр Мостовой Артем Дзюба Акрон Дмитрий Лоськов
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