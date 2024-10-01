"Все новички — хорошие, но игра пропала в последних играх. Стройность исчезла, идеи не видно. Дело — в психологии: хорошо стартовали, за плечами — 6 чемпионств, думали, так и дальше пойдет. Но так просто не пойдет. Сейчас игроки "Зенита" потеряли бдительность, чувство ответственности. Раньше у команды был запас прочности, она в любой момент могла прибавить — это отличало "Зенит" от остальных. А сейчас запаса прочности я не увидел", - приводит слова Мельникова "РБ Спорт".
Петербургский "Зенит" после десяти туров в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/25, набрав 23 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые опустились с первой строчки после игры с "Краснодаром", которую "быки" 28 сентября у себя дома выиграли со счётом 2:0. Теперь именно черно-зелёные вместе с московским "Локомотивом", набрав 24 очка, возглавляют турнирную таблицу.
В следующем туре "Зенит" 5 октября на своём поле примет "Оренбург". Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.
"Дело — в психологии". Мельников объяснил, почему "Зенит" упустил лидерство в РПЛ
Бывший игрок и тренер "Зенита" Вячеслав Мельников поделился своими мыслями, почему петербургский клуб упустил лидерство в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Зенит"