"Для "Зенита" испытание, точно такое же, как для "Краснодара" и "Локомотива". Этим клубам терять нечего, в том плане, что они не чемпионы. Чемпионский титул говорит о многом. Я был на этом месте и знаю, что это такое. В ближайшие два тура посмотрим, на что способны команды", - приводит слова Титова Metaratings.
После десяти туров чемпионата России по футболу сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице занимает "Краснодар", который набрал 24 очка. Такое же количество очков и у московского "Локомотива", но он на данный момент уступает "быкам" из-за проигрыша в очной встрече со счётом 0:3. Третье место с 23 очками занимает петербургский "Зенит", который становился чемпионом страны в последних шести сезонах.
В следующем туре "Зенит" у себя дома 5 октября сыграет против "Оренбурга", "Локомотив" 6 октября примет на своём поле самарские "Крылья Советов", а "Краснодар" 6 октября ожидает домашняя встреча с подмосковными "Химками".
Титов - о чемпионской гонке в РПЛ: "Краснодару" и "Локомотиву" нечего терять, они не чемпионы
Бывший капитан московского "Спартака" Егор Титов прокомментировал положение в группе лидеров чемпионата России сезона-2024/25 по итогам первых десяти туров.
Фото: ФК "Краснодар"