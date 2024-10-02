- В команде мы не чувствуем, что нам чего-то не хватает для того, чтобы продолжать эту гонку за первое место. Может ли "Краснодар" бороться с "Зенитом" за первом место? Уверен, что да. Это наша цель на этот сезон, - передает слова уругвайского футболиста "РБ Спорт".
Гонсалес пополнил состав "Краснодара" минувшим летом, перейдя из испанской "Мальорки". Трудовой договор с 30-летним игроком рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гонсалеса в три миллиона евро.
"Краснодар" в десяти турах набрал 24 очка и лидирует в РПЛ. На прошлой неделе "быки" на своем поле обыграли "Зенит" со счетом 2:0.
В следующем матче команда Мурада Мусаева примет на своем поле "Химки", встреча пройдет 6 октября.
Футболист "Краснодара" Гонсалес: наша цель на сезон - чемпионство
Джованни Гонсалес, выступающий за "Краснодар", что клуб ставит перед собой цель выиграть золотые медали в текущем сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ