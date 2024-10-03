"Нормальное место у "Спартака" в таблице. Пока там не будет порядка, то там ничего не будет, поверьте. Как рыба гниёт с головы, так "Спартак" гниёт со своего руководства. Всё идёт от психологической ситуации, которая влияет на команду. Есть аура внутри клуба, которая тоже влияет. Мы же не знаем всех подводных течений там", - приводит слова Овчинникова Legalbet.
После десяти туров московский "Спартак" набрал 16 очков, что позволяет клубу из Тушино занимать шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В 11-м туре красно-белых ожидает домашняя встреча с "Ростовом". Начало игры запланировано на 5 октября в 19:00 по московскому времени.
В Кубке России "Спартак" в группе А Пути РПЛ набрал за пять матчей 12 очков и гарантировал себе первое место в квартете. В 1/4 финале подопечные Деяна Станковича также встретятся с "Ростовом".
"Спартак" гниёт со своего руководства". Валерий Овчинников указал на причины неудач красно-белых
Футбольный тренер Валерий Овчинников указал на причины неудачного выступления московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"