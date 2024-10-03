"Лещук на воротах - это всегда верняк. Даже не знаю, кто лучше настраивает "Спартак" на победу: СуперДовбня на скамейке или Лещук в воротах "Динамо", - цитирует Салихову Metaratings
Московский "Спартак" одержал победу над "Динамо" (3:2) в матче группового этапа Пути РПЛ в Кубке России. Победный гол в матче на 90-й минуте ударом со штрафного забил бразильский форвард красно-белых Виллиан Жозе. Место в воротах "Динамо" занимал голкипер Игорь Лещук.
В текущем сезоне на счету Лещука 5 матчей за "Динамо". В 4-х матчах Кубка России голкипер пропустил 9 голов.
Зарема - о победе "Спартака" над "Динамо": Лещук на воротах - это всегда верняк
Супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала победу красно-белых над "Динамо" (3:2) в Кубке России.
Фото: официальный сайт РПЛ