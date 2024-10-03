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Канчельскис: раз Абаскаль сидит в Москве, значит, чего-то ждет. Есть люди, которые любят иностранных тренеров

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Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил вероятность назначения испанца Гильермо Абаскаля главным тренером клуба РПЛ.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Раз Абаскаль сидит в Москве, значит, она ему нравится. Отдыхает, наверное. Ну а что, имеет право. Наверно, чего-то ждёт. Окажется ли он ещё в каком-то российском клубе? У нас всё возможно, и меня это не удивит. Есть люди, которым нравятся иностранные специалисты, и он может где-то "выплыть", - поделился Канчельскис.

Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с июня 2022-го года по апрель 2024-го. Летом текущего года испанский специалист возглавил "Гранаду", которая вылетела из Ла Лиги в Сегунду. Менее чем через три месяца после назначения в "Гранаду" Абаскаль был уволен со своего поста. Под его руководством "Гранада" одержала 1 победу, 3 раза сыграла вничью и 2 матча проиграла.

3-го октября "Оренбург" объявил о расставании с испанским специалистом Давидом Деограсией. Главным претендентом на его замену, по версии СМИ, является экс-ассистент Абаскаля в "Спартаке" Владимир Слишкович. Ранее в прессе появлялась информация, что главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин также близок к увольнению из клуба.

Источник: Metaratings

Андрей Канчельскис Гильермо Абаскаль Спартак
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