Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Маккаби Тель-Авив
0 - 2 0 2
МидтьюлландЗавершен
РФШ
2 - 2 2 2
ГалатасарайЗавершен
Реал Сосьедад
1 - 2 1 2
АндерлехтЗавершен
Славия
1 - 1 1 1
АяксЗавершен
Олимпиакос
3 - 0 3 0
БрагаЗавершен
Ференцварош
1 - 2 1 2
ТоттенхэмЗавершен
Хоффенхайм
2 - 0 2 0
Динамо КиевЗавершен
Карабах
1 - 2 1 2
МальмёЗавершен
Лацио
4 - 1 4 1
НиццаЗавершен
Порту
3 - 2 3 2
Манчестер Юнайтед2 тайм
Виктория П
0 - 0 0 0
Лудогорец2 тайм
ПАОК
0 - 1 0 1
ФКСБ2 тайм
Бешикташ
0 - 2 0 2
Айнтрахт2 тайм
Юнион
0 - 0 0 0
Буде-Глимт2 тайм
Эльфсборг
1 - 0 1 0
Рома2 тайм
Твенте
1 - 0 1 0
Фенербахче2 тайм
Атлетик
0 - 0 0 0
АЗ Алкмар2 тайм
Рейнджерс
1 - 3 1 3
Лион2 тайм

Лига конференций УЕФА

Ноа
2 - 0 2 0
Млада БолеславЗавершен
Серкль Брюгге
6 - 2 6 2
Санкт-ГалленЗавершен
Мольде
3 - 0 3 0
ЛарнЗавершен
Динамо Минск
1 - 2 1 2
ХартсЗавершен
Хайденхайм
2 - 1 2 1
ОлимпияЗавершен
Астана
1 - 0 1 0
ТСЦ Бачка-ТополаЗавершен
Омония
4 - 0 4 0
ВикингурЗавершен
Легия
1 - 0 1 0
БетисЗавершен
Лугано
2 - 0 2 0
ХИК2 тайм
Фиорентина
0 - 0 0 0
ТНС2 тайм
ЛАСК
2 - 1 2 1
Юргорден2 тайм
Шэмрок Роверс
0 - 1 0 1
АПОЭЛ2 тайм
Копенгаген
1 - 1 1 1
Ягеллония2 тайм
Челси
2 - 1 2 1
Гент2 тайм
Борац
1 - 1 1 1
Панатинаикос2 тайм
Петрокуб
1 - 3 1 3
Пафос2 тайм

Садыгов: Глушаков не покидает "Химки". У него контракт до конца сезона точно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Инвестор "Химок" Туфан Садыгов прокомментировал то, что полузащитник красно-черных Денис Глушаков будет играть за медиафутбольную команду "СКА-Ростов".
Фото: РПЛ
"Глушаков не покидает "Химки". Сыграет ли он прощальный матч против "Спартака"? У него надо спрашивать! У него контракт точно до конца сезона", - цитирует Садыгова "СЭ".

Напомним, ранее сообщалось о том, что полузащитник "Химок" Денис Глушаков принял решение выступать за клуб Медиалиги "СКА-Ростов".

Минувшим летом Глушаков подписал контракт с подмосковной командой до июня 2025 года. В этом сезоне 37-летний футболист сыграл за "Химки" в 5 матчах РПЛ и трех матчах Кубка России, провел на поле суммарно 288 минут и не отметился результативными действиями.

Денис Глушаков Туфан Садыгов Химки СКА Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится