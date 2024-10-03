"Глушаков не покидает "Химки". Сыграет ли он прощальный матч против "Спартака"? У него надо спрашивать! У него контракт точно до конца сезона", - цитирует Садыгова "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось о том, что полузащитник "Химок" Денис Глушаков принял решение выступать за клуб Медиалиги "СКА-Ростов".
Минувшим летом Глушаков подписал контракт с подмосковной командой до июня 2025 года. В этом сезоне 37-летний футболист сыграл за "Химки" в 5 матчах РПЛ и трех матчах Кубка России, провел на поле суммарно 288 минут и не отметился результативными действиями.
Садыгов: Глушаков не покидает "Химки". У него контракт до конца сезона точно
Инвестор "Химок" Туфан Садыгов прокомментировал то, что полузащитник красно-черных Денис Глушаков будет играть за медиафутбольную команду "СКА-Ростов".
Фото: РПЛ