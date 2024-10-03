Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Маккаби Тель-Авив
0 - 2 0 2
МидтьюлландЗавершен
РФШ
2 - 2 2 2
ГалатасарайЗавершен
Реал Сосьедад
1 - 2 1 2
АндерлехтЗавершен
Славия
1 - 1 1 1
АяксЗавершен
Олимпиакос
3 - 0 3 0
БрагаЗавершен
Ференцварош
1 - 2 1 2
ТоттенхэмЗавершен
Хоффенхайм
2 - 0 2 0
Динамо КиевЗавершен
Карабах
1 - 2 1 2
МальмёЗавершен
Лацио
4 - 1 4 1
НиццаЗавершен
Порту
3 - 2 3 2
Манчестер Юнайтед2 тайм
Виктория П
0 - 0 0 0
Лудогорец2 тайм
ПАОК
0 - 1 0 1
ФКСБ2 тайм
Бешикташ
0 - 2 0 2
Айнтрахт2 тайм
Юнион
0 - 0 0 0
Буде-Глимт2 тайм
Эльфсборг
1 - 0 1 0
Рома2 тайм
Твенте
1 - 0 1 0
Фенербахче2 тайм
Атлетик
0 - 0 0 0
АЗ Алкмар2 тайм
Рейнджерс
1 - 3 1 3
Лион2 тайм

Лига конференций УЕФА

Ноа
2 - 0 2 0
Млада БолеславЗавершен
Серкль Брюгге
6 - 2 6 2
Санкт-ГалленЗавершен
Мольде
3 - 0 3 0
ЛарнЗавершен
Динамо Минск
1 - 2 1 2
ХартсЗавершен
Хайденхайм
2 - 1 2 1
ОлимпияЗавершен
Астана
1 - 0 1 0
ТСЦ Бачка-ТополаЗавершен
Омония
4 - 0 4 0
ВикингурЗавершен
Легия
1 - 0 1 0
БетисЗавершен
Лугано
2 - 0 2 0
ХИК2 тайм
Фиорентина
0 - 0 0 0
ТНС2 тайм
ЛАСК
2 - 1 2 1
Юргорден2 тайм
Шэмрок Роверс
0 - 1 0 1
АПОЭЛ2 тайм
Копенгаген
1 - 1 1 1
Ягеллония2 тайм
Челси
2 - 1 2 1
Гент2 тайм
Борац
1 - 1 1 1
Панатинаикос2 тайм
Петрокуб
1 - 3 1 3
Пафос2 тайм

Экс-вратарь "Спартака" Свинов: в Москве на футбол ходит меньше людей, чем в Воронеже

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Голкипер "Балтики" Илья Свинов, который ранее играл за "Спартак" и "Факел", поделился мнением о посещаемости матчей.
Фото: ФК "Факел"
"Сейчас у "Факела" новый стадион, и он заполняется, а это самое важное в такой непростой период. В Москве меньше людей ходит на футбол, чем в Воронеже", - цитирует Свинова "Чемпионат".

По итогам 10 сыгранных туров российской Премьер-лиги "Факел" набрал 6 очков и занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице. В рамках 11-го тура чемпионата России воронежцы примут на своем поле махачкалинское "Динамо". Матч состоится в ближайшее воскресенье, 6 октября, и начнется в 14:00 по московскому времени.

Илья Свинов Факел Спартак Балтика
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится