"Сейчас у "Факела" новый стадион, и он заполняется, а это самое важное в такой непростой период. В Москве меньше людей ходит на футбол, чем в Воронеже", - цитирует Свинова "Чемпионат".
По итогам 10 сыгранных туров российской Премьер-лиги "Факел" набрал 6 очков и занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице. В рамках 11-го тура чемпионата России воронежцы примут на своем поле махачкалинское "Динамо". Матч состоится в ближайшее воскресенье, 6 октября, и начнется в 14:00 по московскому времени.
Экс-вратарь "Спартака" Свинов: в Москве на футбол ходит меньше людей, чем в Воронеже
Голкипер "Балтики" Илья Свинов, который ранее играл за "Спартак" и "Факел", поделился мнением о посещаемости матчей.
Фото: ФК "Факел"