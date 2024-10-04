Сообщается, что парагвайский футболист продолжает восстанавливается после надрыва задней поверхности бедра, а россиянин - после мышечного повреждения.
Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между "Спартаком" и "Ростовом" пройдёт в Москве на стадионе "Лукойл Арена". Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени. "Спартак" после десятого тура с 16-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице, а "Ростов" с 12-ю очками - восьмое место.
Источник: Metaratings
Metaratings: Медина и Игнатов из-за травм не сыграют за "Спартак" против "Ростова"
По информации СМИ, игроки московского "Спартака" Хесус Медина и Михаил Игнатов из-за ранее полученных травм не примут участие в матче 11-го тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: IMAGO