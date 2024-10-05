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Силкин: такой "Спартак" спокойно обыграет "Ростов", команда Станковича будет играть на победу

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Российский тренер Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"
"Дома команда Станковича точно будет играть на победу. Такой "Спартак" спокойно обыграет "Ростов". Сейчас у красно-белых отличная атмосфера в коллективе. "Ростов" - домашняя команда, на выезде ей тяжело играть. Поэтому жду, что "Спартак" заберет свои три очка", - сказал Силкин.

В эту субботу, 5 октября, московский "Спартак" примет на своем поле "Ростов", стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Матч обслужит судейская бригада во главе с Павлов Кукуяном, на VAR будут работать Андрей Фисенко и Игорь Демешко. После 10 туров красно-белые идут на шестом месте в таблице РПЛ, набрав 16 очков, "Ростов" располагается на восьмой позиции, в активе команды 12 набранных баллов. Напомним, в прошлом сезоне "Спартак" дважды обыгрывал ростовчан - 5:1 в гостях и 2:1 дома.

Источник: "РБ Спорт"

Спартак Ростов Сергей Силкин
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