"Состояние уже получше. Вернусь через месяц, возможно, перед следующим сбором национальной команды или после него", - цитирует Чернова "СЭ".
В текущем сезоне Никита Чернов провел за московский "Спартак" во всех турнирах шесть матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 2 миллиона евро, контракт защитника с клубом рассчитан до конца 2026 года.
После 11-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 19-ю набранными очками.
Защитник "Спартака" Чернов: вернусь через месяц, возможно, перед следующим сбором национальной команды
Защитник "Спартака" Никита Чернов высказался о своем состоянии здоровья.
Фото: ФК "Спартак"