"Мы только рады за Валентина, никак не будем препятствовать его вызову в сборную. Сборная – это всегда почет для любого футболиста. Гордимся, что на наших ребят обращают внимание", - цитирует Газизова "РБ Спорт".
Защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев попал в расширенный список сборной России на октябрьский сбор. В текущем сезоне центральный защитник провел во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет одну голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 1,2 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Напомним, что Валентин Пальцев дебютировал за сборную России в сентябре этого года в товарищеском матче с Вьетнамом (3:0).
Газизов: мы только рады за Пальцева, никак не будем препятствовать его вызову в сборную России
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о вызове Валентина Пальцева в сборную России.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала