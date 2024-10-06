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Ротенберг: в "Локомотиве" будут новые Батраковы и Раковы. Всем желаю чуть-чуть потерпеть

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Экс-защитник "Локомотива" Борис Ротенберг высказался о прогрессе молодых футболистов в стане "железнодорожников".
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Алексей Батраков это заслужил. Это талантливый и скромный парень. Бывают такие футболисты, которые о себе громко говорят. Лёша в этом плане молодец, всё доказывает на футбольном поле. Надо отдать должное его родителям, которые прекрасно его воспитали. В "Локомотиве" будущее обеспечено, у нас будут новые Батраковы и Раковы. Всем желаю чуть-чуть потерпеть. Думаю, новые звёздочки скоро появятся", - заявил Ротенберг.

Воспитанник "Локомотива" Алексей Батраков принял участие в 10-ти матчах РПЛ на старте сезона. На его счету 7 голов и 6 результативных передач. 1+1 в 7-ми матчах в активе другого воспитанника "Локомотива", 19-летнего форварда Вадима Ракова. После 10 проведенных встреч "Локомотив" занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 24-мя очками.

Бывший защитник красно-зеленых Борис Ротенберг является директором по развитию молодежного футбола в "Локомотиве".

Источник: "Чемпионат"

Борис Ротенберг младший Локомотив Вадим Раков Алексей Батраков
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