- Мы все знаем, что Пьянич - топ-игрок. Где он играл? "Рома", "Лион", "Барселона", "Ювентус". Это топ! Миралем - игрок, который может делать разницу для нашей команды. С ним команда будет сильнее, - цитирует Зделара "Чемпионат".
"Армейцы" объявили о подписании однолетнего соглашения с Пьяничем в конце сентября. При выполнении определенных условий трудовой договор с 34-летним футболистом может быть продлен еще на год.
Последним клубом игрока был "Шарджи" из ОАЭ, который он покинул в статусе свободного агента. Пьянич принял участие в одном матче РПЛ, но не отметился голевыми действиями.
"Он может делать разницу для нашей команды". Полузащитник ЦСКА Зделар высказался о Пьяниче
Саша Зделар, игрок столичного ЦСКА, оценил новичка клуба в лице боснийского полузащитника Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА